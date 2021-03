La frappe de Bounti. Des civils étaient bien sur place (MINUSMA). Non répond Paris

(B2) La frappe de l’armée française sur Bounti, au centre Mali, le 3 janvier, a tué 19 civils indique un rapport de la mission des Nations-Unies au Mali publié ce mardi (30 mars).

La présence de civils et d’hommes armés

La Division des droits de l’Homme de la Minusma confirme deux éléments, selon l’AFP cité par France-Infos : 1° « la tenue d’une célébration de mariage qui a rassemblé sur le lieu de la frappe une centaine de civils » ; 2° la présence de « cinq personnes armées, membres présumés de la Katiba Serma ». Le rapport de l’ONU confirme donc notre analyse d’une confusions entre civils et rebelles armés (lire Frappe de Bounti : deux versions différentes qui convergent ? L’hypothèse d’une demi-bavure reste latente).

Vigoureux démenti des Armées et critique du rapport

Le ministère français des Armées affirmait avoir frappé uniquement des djihadistes, rassemblés à l’écart du village, et hors de toute présence de civils pour un mariage (lire : Frappe aérienne à Bounti. Aucun dégât collatéral affirment Maliens et Français). Il maintient sa version « avec constance et avec force » dans un communiqué publié aujourd’hui. « Les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne ciblant un groupe armé terroriste identifié comme tel. » Paris attaque même de façon vigoureuse la fiabilité du rapport et sa « méthodologie » qui appelle de « nombreuses réserves ». « Elle oppose des témoignages locaux non vérifiables et des hypothèses non étayées à une méthode de renseignement robuste des armées françaises, encadrée par les exigences du droit international humanitaire ». Et le ministère de nier que « ce rapport apporte une quelconque preuve contredisant les faits décrits par les forces armées françaises ».

(NGV)