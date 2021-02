Un C130J canadien en renfort à Barkhane

(B2) Un avion de transport canadien est venu prêter main forte à l’opération Barkhane début février

Le C130J (crédit : DICOD / EMA)

L’équipage canadien du C130J est venu renforcer temporairement, du 2 au 10 février, le groupement tactique opérationnel de la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey.

Il a assuré plusieurs vols intra-théâtres au départ de Niamey et à destination de Gao et Tombouctou. Cet appui logistique temporaire a permis de « transporter en moyenne 55 passagers par vol et quelques 700 kg de fret » indique l’état-major des armées.

Ce n’est pas la première fois. Le Canada a déjà mené diverses missions de courte durée plusieurs fois par an à Barkhane.

(NGV)