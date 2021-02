L’ambassadeur d’Italie en RD Congo tué dans le Nord-Kivu. Une embuscade (v3)

(B2) L’ambassadeur d’Italie à Kinshasa, Luca Attanasio, a été mortellement blessé ce lundi (22.02) dans une attaque armée. Il était en visite dans l’Est du Congo, avec un convoi du programme alimentaire mondial

Luca Attanasio (crédit : Farnesina)

L’attaque s’est produite durant une visite près de Goma dans l’Est de la RD du Congo, à Kanyamahoro sur la Route nationale 2, en territoire de Nyiragongo (Nord Kivu), près du lieu-dit « 3 antennes », à plus ou moins 15 km de Goma et 3 km de Kibumba. Une véritable embuscade apparemment. Deux autres personnes — le chauffeur Mustapha Milambo et un carabinieri de l’escorte Vittorio Iacovacci — sont également décédés.

NB : L’ambassadeur de l’UE, Jean-Marc Chataigner n’était pas dans le convoi, contrairement à ce qu’ont dit certains journaux (italiens repris par des journaux congolais). B2 en a eu confirmation, de bonne source.

Une demi-douzaine d’assaillants armés de kalachnikovs

Les assaillants « au nombre de 6 et munis de 5 armes de type AK47 ainsi que d’une machette ont procédé par des tirs de sommation avant d’obliger les occupants des véhicules à descendre et à les suivre dans le fin fond du Parc » selon le gouverneur du gouverneur du Sud-Kivu cité par Radio Okapi. Ils ont commencé par abattre l’un des chauffeurs. Poursuivis par les écogardes et les soldats congolais des FARDC présents dans les environs, ils ont ensuite tiré à bout portant sur le carabinieri décédé sur place et sur l’ambassadeur, le blessant à l’abdomen.

Blessure mortelle

L’ambassadeur est mort en arrivant à l’hôpital de la MONUSCO de Goma. « Tout a été fait pour le sauver, en mobilisant notamment des chirurgiens du CICR (le Comité international de la Croix-Rouge) » a indiqué à B2 un diplomate. Mais rien n’y a fait. Agé de 46 ans, Luca Attanasio laisse une femme et trois jeunes enfants.

Des circonstances à éclaircir

« Deux serviteurs de l’État nous ont été violemment arrachés dans l’accomplissement de leur devoir » a confirmé le ministre italien Luigi di Maio (qui assiste en ce moment au Conseil des Affaires étrangères à Bruxelles). « Les circonstances de cette attaque brutale ne sont toujours pas claires et aucun effort ne sera épargné pour faire la lumière sur ce qui s’est passé » indique le communiqué de la Farnesina.

Un groupe rebelle : des FDLR ?

L’attaque est attribuée selon la presse italienne aux FDR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, actives dans la région. Aucun véhicule des casques bleus de la MONUSCO n’escortait le convoi, sur une route considérée, a priori, comme sans problème.

Un diplomate apprécié

« Je pleure la mort de Luca, tué dans une embuscade près de Goma. Je perds un collègue et ami généreux. Pendant mon mandat en RD Congo, il m’a appuyé à tout moment, aussi dans les moments les plus difficiles » a indiqué Bart Ouvry, via tweeter, qui l’a cotoyé durant plusieurs années, quant il était ambassadeur de l’UE en RD Congo (aujourd’hui ambassadeur de l’UE au Mali).

Un africaniste passé par le Maroc et le Nigeria

Diplômé de l’université commerciale Luigi Bocconi réputée de Milan (2001), Luca a commencé sa carrière professionnelle dans le conseil aux entreprises avant d’intégrer, en 2003, la carrière diplomatique. D’abord affecté à la direction des affaires économiques, puis au secrétariat de la direction générale de l’Afrique, il est ensuite chef de cabinet adjoint du sous-secrétaire d’État chargé de l’Afrique et de la coopération internationale (2004 – dans le gouvernement Berlusconi II).

À l’étranger, il a été chef du bureau économique et commercial de l’ambassade d’Italie à Berne (Suisse) (2006-2010) ; puis consul général à Casablanca (Maroc) (2010-2013). Après un retour à la Farnesina comme chef du secrétariat de la Direction générale de la mondialisation et des affaires mondiales (2013-2015), il repart en Afrique d’abord comme premier conseiller à l’ambassade d’Italie à Abuja, au Nigéria (2015 à 2017), puis à Kinshasa, depuis septembre 2017, d’abord comme chef de mission puis ambassadeur.

Un cas rare

Il est assez rare que des diplomates européens ou d’un État membre soient tués de façon violente dans l’exercice de leur fonction. Les derniers (qui figurent dans notre base de données ‘Memoriam‘) avaient été tués au Mali, lors de l’attaque du Campement en juin 2017 ou de l’attaque d’un restaurant à Bamako en mars 2015. Cela vient illustrer que la situation dans l’Est du Congo, passée sous les radars de l’actualité, n’est pas apaisée. Loin de là… Les circonstances devront cependant être éclaircies car il semble bien que ce soit la voiture de l’ambassadeur qui ait été délibérément visée.

(Nicolas Gros-Verheyde)

Papier mis à jour : (20h) avec les précisions sur l’ambassadeur UE (23h30) sur les circonstances de l’attaque et les agresseurs