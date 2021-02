Dernières nouvelles des missions et opérations de maintien de la paix de l’UE – PSDC (janvier 2021)

(B2) Un entraînement en raquettes, la clôture d’un chantier, la livraison d’un véhicule pas comme les autres, une conférence en ligne, ou un anniversaire… Voici quelques aperçus vivants du quotidien des missions et opérations déployées à l’Est et en Afrique ce mois d’hiver

Bosnie-Herzégovine. Sports d’hiver !

Il a commencé à neiger à l’Est. Les membres du Bataillon Multinational de l’opération de stabilisation en Bosnie-Herzégovine (EUFOR Althea) ont donc rechaussé leurs raquettes à neige pour leur entraînement hivernal. La pratique tout terrain de cet équipement est ici indispensable. Détails ici

Niger. Préparation au transport d’individus dangereux

La gendarmerie nationale a reçu un véhicule pour le transport d’individus dangereux. Un équipement là encore précieux lorsqu’il s’agit d’accompagner les bataillons des forces armées nigériennes et des pays du G5-Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) dans les opérations militaires. Cet équipement complète une formation sur l’escorte d’individus dangereux et personnalités menacées, assurée par la mission de l’UE de soutien aux forces de sécurité intérieure et de la stabilisation du Niger (EUCAP Sahel Niger). Détails ici

Kati (Mali). Conditions d’instruction améliorées

Les stagiaires officiers, sous-officiers et militaires du rang disposent désormais à Kati d’un centre d’instruction des transmissions (CIT) rénové, avec un nouveau mur d’enceinte et un portail, deux salles d’instructions entièrement refaites, ainsi que le local de permanence, les salles serveur et informatique. Le chantier a duré 11 mois, et a bénéficié d’un financement tchèque (65 millions de francs CFA, soit 100 000 €). Détails ici

Golfe d’Aden. Retour sur un mandat élargi au large de la Corne de l’Afrique

Pêche, trafics de drogue, d’armes et de charbon sont entrés dans le mandat de l’opération de lutte contre la piraterie maritime (EUNAVFOR Atalanta) depuis le 1er janvier. Détails ici

Ramallah (Cisjordanie). De la gendarmerie canadienne au territoire palestinien

Une directrice des ressources humaines de la gendarmerie canadienne au milieu des experts européens, c’est la rencontre à laquelle nous invite la mission de l’UE de soutien à la police pour le territoire palestinien (EUPOL COPPS). Détails ici

Puntland (Somalie) Manuel du procureur

Le document pratique a été réalisé par une équipe de stagiaires juridiques somaliens, épaulés par un avocat et la mission de renforcement des capacités de l’Union européenne en Somalie (EUCAP Somalia). Détails ici

Ukraine. Débats en ligne sur les dangers… en ligne

La mission de conseil aux forces de sécurité intérieure ukrainiennes (EUAM Ukraine) nous propose de revoir « les meilleurs moments » de la conférence sur « les défis contemporains 2020 », une conférence en ligne qu’elle a aidé à organiser avec le ministère de la Transformation numérique. Entre autres thèmes : le monde et l’Ukraine, et les dangers en ligne. Détails ici

Mali. Album souvenir

Cela fait six ans que la mission de soutien de l’UE aux forces de sécurité intérieure (EUCAP Sahel Mali) a été lancée. C’était un 15 janvier. L’occasion de feuilleter l’album photos de ses réalisations, des formations militaires aux échanges culturels. Détails ici

(informations recueillies par Emmanuelle Stroesser)

