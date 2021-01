La mission belge au Niger (New Nero) à l’arrêt. Coronavirus oblige

(B2) Une cinquantaine de militaires belges présents au Niger (Maradi) dans le cadre de l’opération bilatérale de formation des forces spéciales nigériennes, vont être rapatriés à Bruxelles

20 positifs au Covid-19, 30 cas contacts

Une vingtaine de militaires belges (présents depuis octobre pour la plupart) ont été déclarés « positifs » à la Covid19, annonce l’état-major belge. Ils ne seront pas les seuls. « Par mesure de précaution », une trentaine de militaires exposés à des contacts à haut risque rentrent également en Belgique. Une mesure de précaution, afin « de garder la situation sous contrôle ». À leur retour en Belgique, ils « seront placés en quarantaine dans un hôtel réservé exclusivement pour cela », avec « suivi médical et tests PCR ».

Mission suspendue

Les militaires non positifs et ne présentant que de faibles risques de contamination restent au Niger « afin d’assurer la continuité de notre présence sur place ». Mais c’est toute la mission qui est « suspendue ». Du personnel médical supplémentaire a été envoyé à Maradi pour assurer le suivi médical dans les meilleures conditions possibles. Et une équipe spécialisée va être chargée de désinfecter le camp avant l’arrivée de la prochaine rotation prévue courant janvier.

(NGV)