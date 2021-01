Dernier bilan de l’opération Irini

(B2) L’opération maritime de l’UE de surveillance des trafics en Méditerranée continue ses surveillances au large des côtes libyennes, a assuré le contre-amiral Fabio Agostini lors d’une séance au Sénat italien

Les visites amicales ou inspections suscitent de façon régulière désormais une protestation de certains pays (Turquie et Russie) qui supportent difficilement un contrôle de leurs mouvements d’armes vers la Libye (crédit : EUNAVFOR Med Irini – Archives B2 : la visite de l’Adler)

Surveillance maritime

L’opération maritime a effectué depuis le début de ses activités (avril 2020) le contrôle sur 1560 navires marchands (par contacts radio), 62 ‘approches amicales’ (sur invitation et avec le consentement du capitaine du navire) et six véritables inspections (avec embarquement et vérification en temps opportun du bateau et de la cargaison). Dans un cas, l’inspection a abouti au déroutement du navire sur un port, pour enquête plus complète. Dans deux cas, ces visites ont suscité un veto de l’État du pavillon (Turquie), au besoin par la force. Dans un cas, la visite a suscité une protestation officielle (Russie).

155 vols suspects repérés

Irini a également mis sous surveillance 16 sites libyens, notamment des ports et des structures liées au pétrole. L’opération a aussi effectué des contrôles (à distance, par voie satellitaire ou aérienne) de 25 aéroports et pistes et sur 155 vols suspects à destination et en provenance de la Libye.

436 séries d’images fournies par le SatCen et 17 rapports

Pour cela l’opération a pu bénéficier d’images satellites fournies, à la demande d’Irini, par EUSATCEN (au total 436 séries d’images). Enfin, last but not least, l’opération a envoyé 17 rapports au groupe d’experts sur la Libye de l’ONU, décrivant des violations « possibles ou avérées » de l’embargo.

(Nicolas Gros-Verheyde)

NB : Bilan dressé lors d’une audition au Sénat italien, jeudi (28.01), qu’a suivie à distance B2. Chiffres à jour au 31 décembre 2020.