La Royal Navy déployée pour surveiller les zones de pêche au 1er janvier

(B2) Quatre navires de la Royal Navy ont été mis en alerte pour protéger les eaux britanniques des chalutiers de l’UE à partir du 1er janvier, en cas de no deal

L’information a été dévoilée par le quotidien britannique The Guardian. Quatre patrouilleurs de haute mer vont être mis en alerte pour pouvoir intercepter les navires de pêche européens (français, belges, espagnols…) qui pêcheraient dans la zone économique exclusive (ZEE) britannique après le 31 décembre, sans autorisation.

Un déploiement préventif

Ces navires de 90 mètres de long auront ainsi le pouvoir « d’arrêter, d’inspecter et de confisquer » les bateaux de pêche de l’UE pris en infraction en cas de no deal après la date fatidique où le Royaume-Uni va définitivement se séparer de l’Union européenne. Un déploiement prévu de longue date. « La défense est prête pour toute une série de scénarios à la fin de la période de transition » précise un porte-parole du ministère de la défense au quotidien britannique.

Une position de l’État en mer

Ce déploiement ne surprendra pas vraiment les habitués des questions maritimes. De tous temps, la marine a été mobilisée pour défendre les eaux nationales. Les Britanniques se remémorent la longue ‘guerre du cabillaud’ avec les Islandais dans les années 1950 à 1970. Et on se souvient de la ‘guerre du thon’ entre marins français et marine espagnole (et vice-versa) dans le milieu des années 1990. Mais aujourd’hui elle sonne davantage comme un avertissement dans une négociation en cours, difficile et âpre, entre Européens et Britanniques.

Irresponsable !

Cette attitude est jugée « irresponsable » par Tobias Ellwood, le président (conservateur) de la commission ‘défense’ de la Chambre des Communes. « Les menaces mondiales augmentent, la marine est débordée. Nous nous mesurons ici à un allié de l’OTAN alors que, sous la même mer, l’activité accrue des sous-marins et des drones russes n’est pas contrôlée. Nos amis (États-Unis) nous regardent avec consternation. Nos ennemis (Chine et Russie) dans la joie. » «Rehaussons notre niveau de jeu et passons un accord. » conclut ce qui a secrétaire parlementaire à la Défense dans le gouvernement de David Cameron auprès de Liam Fox et est un ancien des Royal Green Jackets (dont il est sorti avec le grade de capitaine).

Irresponsible. Global threats increasing, Navy overstretched. Here we are squaring up to a NATO ally as beneath the same sea increased Russian sub/ drone activity goes unchecked. Our friends (US) watch in dismay. Our foes (China/Russia) in joy.

Let’s raise our game & get a deal pic.twitter.com/l3R7j4uCFA — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) December 11, 2020

(Nicolas Gros-Verheyde)