(B2) B2 le site de la géopolitique européenne (défense, diplomatie, sécurité) fête aujourd’hui son 15.000e article

A l’origine un simple blog, surtout concentré sur les missions et opérations de la PSDC et la défense européenne, le site est devenu aujourd’hui un média en ligne, reconnu, et lu à la fois pour son suivi de l’actualité et son analyse de la géopolitique européenne.

B2 c’est aujourd’hui trois éditions : le blog destiné à un large public, B2 pro réservé aux adhérents et abonnés (pour approfondir certains thèmes), et le Quezako, édition pédagogique destiné à servir de réservoir de connaissance. Il contient aujourd’hui 268 fiches mémo (la dernière paru sur l’association des pays tiers à la coopération structurée permanente) et 83 dossiers chronologiques (dernier né : sur la situation en Méditerranée orientale). Le tout avec une ‘petite’ équipe de 4 journalistes (temps plein ou pigistes).

Plus de 13.000 lecteurs quotidiens nous font confiance. Parmi ceux-ci, un noyau dur (2000 environ) lisent quasiment tous nos articles. Nos lecteurs sont établis non seulement en France et en Belgique, nos deux berceaux naturels, mais aussi dans toute l’Europe, de Varsovie à Lisbonne, voire un peu plus loin (Japon, Moyen-Orient, USA). Ils forment plus d’un tiers de notre lectorat. Ce dont nous sommes assez fiers. Cela prouve que nous pouvons dépasser le seul hexagone.

Notre approche est double : les journalistes de B2 ne doivent pas seulement ‘bien’ suivre l’actualité, ils doivent se forger leur propre expertise, mener leurs propres enquêtes, ne pas refléter un seul point de vue, rester européens sans abandonner le sens de la critique, rester compréhensibles par le plus grand nombre.

B2, c’est un des seuls médias en ligne au niveau européen à n’avoir ni publicité, ni sponsoring, ni subvention. Cela étonne parfois certains de nos interlocuteurs. Cela ne nous rend pas la vie toujours facile. Mais cela nous garantit pleinement à la fois son indépendance et sa liberté de ton, mais aussi de rester en phase avec ses lecteurs qui sont sa seule source de stabilité économique.

(NGV)