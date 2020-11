Crimes de guerre. Perquisitions en cours à Pristina. Policiers européens et kosovars mobilisés (v1)

(B2) Des opérations sont menées en ce moment au Kosovo visant à l’arrestation de personnalités soupçonnées de crimes de guerre



Des opérations soutenues par EULEX Kosovo

Le bureau du procureur spécial (SPO) « mène des opérations continues à Pristina », la capitale du Kosovo, a-t-il annoncé au petit matin, à 8h17, ce mercredi (4 novembre). Ces opérations du SPO « sont soutenues par la police du Kosovo et la Mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX) », précise le communiqué, sans en dire plus (pour l’instant). « Davantage d’informations seront données plus tard. »

Liées aux inculpations de juin



En juin dernier, le Bureau du procureur spécial avait frappé fort en inculpant à la fois le président kosovar Hashim Thaçi et le leader du Parti démocratique du Kosovo (PDK) Kadri Veseli, mais aussi « plusieurs autres suspects » non nommés. Ce pourrait être vers ceux-ci, selon nos informations, que les policiers kosovars et européens se tourneraient. Notre confrère balkanique Birn (Balkan Investigative Reporting Network), spécialisé dans les enquêtes sur les crimes de guerre, a déjà indiqué des perquisitions en cours chez Jakup Krasniqi.

L’ancien porte-parole de l’UCK visé

Des perquisitions ont, en effet, démarré dès 6h du matin au domicile de Jakup Krasniqi situé dans le quartier Velania de Pristina, confirme le média en ligne Kosova Post. Un raid a aussi été mené dans une autre de ses résidences à Negroc (Drenas, dans la banlieue de Pristina). L’ancien porte-parole de l’UCK (l’Armée de libération du Kosovo) durant la guerre civile et ancien président de l’Assemblée (de 2007 à 2014) et « a été isolé dans une pièce séparée et est interrogé depuis ce matin », indiquent ses proches selon un autre média Lajmi.net. Les journalistes et télévisions kosovars sont déjà sur place.

Des crimes graves

On n’est pas, ici, dans des petits délits. L’acte d’inculpation mentionne « des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre », visant notamment « le meurtre, la disparition forcée de personnes, la persécution et la torture », menée durant la guerre d’indépendance du Kosovo dans les années 1990-2000. Des actes commis à grande échelle. Les inculpés sont considérés par les juges de la Haye comme « pénalement responsables de près de 100 meurtres ». Et au total (disparitions, actes de torture inclus), ce sont « plusieurs centaines de victimes » à l’égard des trois communautés principales au Kosovo (albanais, serbes, roms) sans oublier les opposants politiques qui sont visés. (Lire : Le procureur spécial du Kosovo frappe fort : Thaci et Veseli, ex dirigeants de l’UCK, inculpés de crime contre l’humanité)

Informations à suivre

(Aurélie Pugnet, avec NGV)

Une justice ad hoc

Les Chambres spécialisées et le Bureau du Procureur spécial ont été créées en 2015 par l’Union européenne pour instruire et juger les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et autres crimes graves relevant du droit du Kosovo. Elles prennent la suite des juges, procureurs et enquêteurs européens de la mission EULEX Kosovo. L’ampleur des crimes, la sensibilité des personnes mises en cause, comme les pressions sur les témoins, ont justifié la création d’une justice kosovare relocalisée à la Haye. Leur financement est assuré, en grande partie, par le budget de l’UE au titre de la PESC (politique européenne de sécurité commune).