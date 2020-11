Méditerranée. Un porte conteneurs inspecté par la frégate grecque Adrias

(B2) L’équipe de la frégate grecque Adrias a arraisonné et inspecté, mercredi après-midi (19.11), un navire marchand MV Serrano. Sans problème

Le porte-conteneur battant pavillon panaméen avait quitté Alexandrie (Égypte) le 17 novembre et se dirigeait vers Tobrouk, à l’Est de la Libye (sous contrôle des forces Haftar). L’interception s’est produite à environ 42 nautiques au nord-est du port de Tobrouk dans les eaux internationales.

L’équipe d’arraisonnement a « examiné les documents disponibles à bord et a inspecté la cargaison. Rien de suspect n’a été trouvé et le navire a été déclaré libre de poursuivre sa route » précise le QG de l’opération à Rome. La procédure « s’est déroulée sans problème et l’arraisonnement s’est déroulé dans une atmosphère de collaboration entre le capitaine et l’équipage ».

(NGV)