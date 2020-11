Grabuge turco-germanique en Méditerranée orientale. Ankara s’oppose au contrôle d’un de ses navires (v2)

(B2) L’arraisonnement d’un porte-conteneurs turc suspect par une frégate allemande participant à l’opération Irini a tourné court dimanche au large de Benghazi



Un navire de la compagnie Arkas repéré entre Crête et Libye



Tout a commencé quand un navire marchand turc ‘Roseline A‘ a été intercepté dimanche (22.11) après-midi par la frégate allemande ‘Hamburg’, à environ 160 nautiques (env. 280 km) au nord de Benghazi, dans l’est de la Libye. Une interception faite dans le cadre d’un mandat international de contrôle de l’embargo sur les armes et de l’opération européenne maritime EUNAVFOR Med Irini.

… avec suspicion de transport d’armes



Il était 15h30 selon les sources officielles. Le porte-conteneurs, battant pavillon turc, et appartenant à la compagnie Arkas (qui travaille notamment pour la Deutsche Bahn), avait quitté Ambarli en Turquie, direction : Misrata (port sous contrôle du gouvernement de Tripoli). Il était suspecté de contenir des armes à destination de la Libye.

Les soldats allemands priés de retourner dans leur navire

Une mission qui n’est pas « de routine », contrairement à ce que disent certains médias (1). Quand un navire turc est fouillé, on s’attend à une réaction. Celle-ci n’a pas tardé. « Quelques heures seulement après que les soldats allemands aient embarqué sur le navire en fin d’après-midi », la Turquie a officiellement protesté selon le média Der Spiegel.

D’une attitude coopérative à un refus net d’Ankara

Point confirmé à la Bundeswehr, comme « Au départ, la situation à bord était coopérative », précise l’état-major allemand des opérations dans un tweet (2). Mais « par la suite » le vent a tourné : l’État du pavillon — la Turquie — n’a pas accepté l’arraisonnement ». Une explication identiqué a été donné à B2 par l’opération Irini, avec quelques précisions supplémentaires. D’une part, l’opération européenne a fait des « efforts de bonne foi » pour obtenir le consentement de l’État du pavillon (la Turquie). Mais celui-ci n’a « pas répondu ». D’où cette inspection avec la coopération du « capitaine du navire comme de l’équipage ». Ce n’est qu’ensuite que l’État du pavillon a « clairement indiqué qu’il refusait l’autorisation d’inspecter le navire ». Ordre (3) a donc été donné de suspendre l’activité d’inspection.

À bord jusqu’au lever du soleil par sécurité

L’équipe d’arraisonnement est cependant « restée à bord jusqu’au lever du soleil », après avoir « consulté » et obtenu l’accord du capitaine du navire marchand. Ce « afin de pouvoir rentrer sur le Hambourg en toute sécurité », précise-t-on du côté allemand. Le ‘Roseline A’ a alors pu poursuivre sa route vers la Libye et a atteint Misrara dans la journée lundi. Officiellement, selon les Turcs, le navire transportait de l’aide humanitaire. « Aucun matériel illicite n’a été trouvé à bord durant l’inspection » affirme-t-on à Irini.

Un rapport sera fait à l’ONU

Interrogé par la presse au point de midi (4) ce lundi (24.11), Peter Stano, le porte-parole du Haut représentant de l’UE, a tenu à préciser trois points.

Premièrement, l’opération Irini agit « toujours en fonction d’un certain nombre d’informations dont elle dispose », dans le cas « d’inspections, d’appels ou de communications avec des navires suspects ». Il ne s’agit pas de contrôles tout à fait au hasard…

Deuxièmement, l’État du pavillon sous lequel navigue le navire « a le droit de refuser l’inspection ». Quand l’opération Irini fait la demande, si l’Etat responsable n’est pas d’accord, l’inspection ne peut pas avoir lieu. Bien sûr, il y a eu « des contacts entre nous et les partenaires turcs, car les Turcs ne donnent pas l’autorisation d’effectuer l’inspection des entités dont ils sont responsables ».

Troisièmement, « dans le cas de non-inspection — et dans de nombreux cas d’inspection, d’appel ou de soupçons —, Irini en fait rapport à l’ONU ».

Et d’ajouter, en guise de préambule : il est « important qu’Irini s’acquitte de son mandat ». Il s’agit « de faire respecter l’embargo » établi au niveau international (et approuvé unanimement au Conseil de sécurité des Nations unies). NB : L’opération Irini a, jusqu’ici, effectué cinq arraisonnements de ce type.

Commentaire : une volonté turque réelle de contourner l’embargo

Cet évènement n’est pas sans rappeler l’affaire du cargo turc Cirkin, en juin dernier, qui avait refusé à plusieurs reprises le contrôle tant par les navires de l’opération Irini (lire : Un cargo sous escorte turque soupçonné de violer l’embargo sur les armes), que par les navires de l’OTAN. Contrôle qui avait débouché, au final, après un nouveau contrôle, en un incident rarissime entre alliés, impliquant la frégate française Courbet (lire : Le Cirkin n’en était pas à son coup d’essai. Un navire français illuminé au radar).

De possible suspect, le navire devient véritablement suspect

On assiste à la même volonté d’échapper au contrôle sur ordre des autorités d’Ankara, avec le même prétexte de l’aide humanitaire. L’un étant contradictoire avec l’autre. Vu la catégorie de navires, porte-conteneurs, il parait évident que le navire ne contenait pas que des armes. Mais il n’est pas exclu du tout qu’un ou plusieurs containers recelaient de tels équipements… Au vu de l’attitude turque, on peut avoir un (très) gros doute. Si on est vraiment face à de l’aide humanitaire, il n’y a aucun motif de s’opposer au contrôle.

Le bras de fer entre Européens et Ankara se poursuit

Alors qu’un missi dominici turc (le conseiller à la sécurité nationale du président turc) était en visite à Bruxelles vendredi (20.11) pour convaincre des hauts fonctionnaires européens de la bonne volonté turque, cet incident montre que rien n’a changé à Ankara. En provoquant l’Allemagne, qui est un farouche partisan du dialogue ‘positif’ avec la Turquie, il n’est pas sûr que Recep Tayyip Erdogan améliore ses relations avec les Européens. Or, les chefs d’État et de gouvernement doivent se prononcer les 10 et 11 décembre sur la mise en place de mesures de rétorsion, à commencer par la réduction des relations avec l’ancien empire ottoman.

(Nicolas Gros-Verheyde, avec Hannah Guérin st.)

L’inspection d’un porte-conteneurs venant d’Égypte mercredi s’est passée sans problème (lire : Méditerranée. Un porte conteneurs inspecté par la frégate grecque Adrias). Ce cas de figure permet de procéder à l’inspection à bord, avec l’accord du capitaine du navire, sans nécessiter d’accord supplémentaire. Lire article à suivre Le commandant de la force est aujourd’hui un grec, le commodore Theodoros Mikropoulos, et le commandant d’opération, un Italien, l’amiral Fabio Agostini. (lire : Irini. Un Grec prend le commandement de la force navale au large de la Libye). Voici le script complet de la réponse, dressé par B2 : Operation Irini is a very important to contribution by the EU to find solution, peaceful solution to the Libyan crisis. Over the last days, or in the recent weeks, we have seen steps which are a cause for a relatively cautious optimism that we are heading or at least advancing slowly towards the possible solution on the ground. And it is important that Irini delivers on its mandate. The mandate is to enforce UN arms embargo. Operation Irini acts always when it comes to inspections, hailing or communications with suspected vessels, acts on a certain amount of information that it has at its disposable. The countries on the flag of region, the vessels are navigating have the right to refuse the inspection. The operation Irini makes the request, if the country which is responsible for the ship says they don’t agree with the inspection, the inspection cannot proceed. So in this case and in many cases of inspection, or hailing or suspicions the Irini reports back to the UN. There were contacts between us and the Turkish partners of course because the turks they are not giving the permission for the inspection, which they are entitles to. What follows is again the process which is enshrined in the mandate of operation Irini.

V2 Mis à jour avec les éléments fournis par Irini