(B2) La libération de quatre otages au Mali est un point important pour le nouveau gouvernement malien mis en place il y a quelques jours, après le coup d’état militaire de l’été

L’homme politique malien et candidat à la présidentielle, Soumaila Cisse (enlevé en mars dernier), la Française Sophie Petronin (enlevée il y a près de quatre ans en décembre 2016) et les Italiens le padre Pier Luigi Maccalli (enlevé au Niger en 2018) et Nicola Chiacchio ont en effet été libérés par le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans ou GSIM (affilié à Al Qaida).

Ils ont été reçus par le chef de l’Etat malien, Bah N’Daw, et le vice-président Assimi Goita (1) et le premier ministre Moctar Ouane, selon la primature malienne sur twitter.

Une libération due aux « efforts conjugués des services de renseignement, des forces armées et de sécurité, des partenaires du Mali » selon les autorités maliennes. Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi di Maio a notamment salué le rôle joué par l’AISE, l’agence d’informations et de sécurité extérieure italienne.

Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati rapiti da un gruppo jihadista. Grazie alla nostra intelligence, in particolare all’Aise, e a tutti coloro che hanno lavorato per riportarli a casa. 🇮🇹 — Luigi Di Maio (@luigidimaio) October 8, 2020

La libération d’environ 200 prisonniers, liés de près ou de loin au mouvement djihadiste, pourrait avoir servi (entre autres) de monnaie d’échange et facilité cette issue heureuse. Le versement d’une rançon n’est aussi pas exclue (côté italien). Notons aussi que c’est une des premières décisions du nouveau gouvernement issu du coup d’état militaire. On ne peut que se réjouir de cette libération. Mais on doit aussi se souvenir qu’il reste toujours six personnes otages dans le désert.

(NGV)