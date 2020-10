Dernières nouvelles des missions et opérations de maintien de la paix de l’UE – PSDC (septembre 2020)

(B2) La coopération est une part essentielle du travail mené sur le terrain par les missions et opérations de l’UE. Elle a des formes diverses et variées. Du partage d’un thé avec un capitaine de navire pour glaner des renseignements, à l’accompagnement d’instructeurs de l’armée d’un pays hôte, en passant par un entrainement avec un équipage étranger ou la collaboration entre civils et militaires, et entre missions de l’UE…



Méditerranée centrale. Dans les coulisses des ‘approches amicales’ d’Irini

Les ‘approches amicales’ de navires marchands, ces visites d’une heure à peine sur la passerelle, sont des moments importants pour l’opération de surveillance de l’embargo sur les armes à destination et en provenance de la Libye (EUNAVFOR MED Irini). Comment cela se passe. explications ici

Golfe d’Aden. COCOA avec les japonais

Exercice Crossdeck avec réapprovisionnement vertical, réapprovisionnement en mer, exercices de communication et de tir, etc. Le menu a été intense pour la journée d’exercices et entraînements en mer, le 21 septembre, entre les équipages de l’ESPS Santa Maria de l’opération européenne (EUNAVFOR Atalanta) et du JS OHNAMI. Le destroyer japonais navigue, lui aussi, dans le golfe d’Aden pour lutter contre la piraterie maritime, avec la Force opérationnelle combinée (CTF) 151. Ces exercices s’inscrivent dans la stratégie de coopération de l’opération, dite COCOA. Détails ici

Koulikouro (Mali). Groupe médical en exercice

Une journée d’entraînement à la coordination médicale impliquant, en même temps, les premiers intervenants militaires et les équipes d’ambulances blindées. C’était le pari de la mission de formation de l’armée malienne (EUTM Mali). La formation s’est déroulée sur le camp d’entrainement de Koulikouro, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Bamako. Détails ici

Mogadiscio (Somalie). Quatre heures pour se former à la coopération entre la police et l’armée

Ensemble, les missions de renforcement des capacités de l’UE en Somalie (EUCAP Somalia) et de formation militaire (EUTM Somalia), ont mis au point un exercice de coordination de la police et de l’armée à destination de l’équipe de planification de la police somalienne. Le but : les préparer à travailler avec l’armée somalienne dans les zones libérées d’Al Shabaab. Détails ici

Criva et Mamalyha (Ukraine – Moldavie). Détecter la contrebande

La mission civile d’assistance aux frontières des forces moldaves et ukrainiennes autour de la Transnistrie (EUBAM Moldova Urkaine), les agences nationales ukrainiennes et moldaves chargées des questions nucléaires et radiologiques, se sont unies pour apprendre aux garde-frontières/police et agents des douanes à détecter et intercepter la contrebande de matières radioactives aux points frontière de Criva et Mamalyha. Détails ici

Bouar (République centrafricaine). Formation délocalisée

Un détachement de la mission d’entraînement militaire (EUTM RCA) s’est rendu à l’ouest du pays, dans la ville de Bouar, pour épauler les instructeurs des forces armées centrafricaine (FACA) chargés de former les jeunes recrues.

Et aussi, à voir, les vidéos youtube de l’opération EUNAVFOR Atalanta, notamment les deux très courtes vidéos faisant défiler à une vitesse hyper accélérée un voyage en mer à bord d’un navire, ou, une journée de tests Covid-19 sur le pont.

