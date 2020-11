B2 recrute assistant/e du rédacteur en chef

B2 recrute un assistant / assistante du rédacteur en chef, pour un CDD de six mois à mi temps

Localisation (de préférence) : soit Hautes Alpes (Devoluy – Veynes), soit Bruxelles UE

Tâches essentielles

Relations avec les adhérents-abonnés – réponse aux demandes diverses (codes, factures) + facturation (logiciel en ligne simple à faire fonctionner)

+ dynamique de démarchage de nouveaux abonnés

assistance du rédaction en chef pour les démarches administratives et la gestion de l’équipe

petite saisie comptable (saisie, archivages des pièces)

relations publiques – mise en place des pages relations adhérent – communication presse

+ mise en place de certains instruments de formation (power point, pages internet)

Critères obligatoires

Francophone : orthographe – grammaire impeccable

Anglais : indispensable écrit ou oral

Familier d’internet et des outils informatiques (WordPress, Excel Word ou autre, powerpoint) et des outils de communication modernes (Skype/Whatsapp/Zoom/Webex).

Sens de la discrétion.

Rigueur et sens de l’organisation

Attrait pour la géopolitique (défense, affaires étrangères, science politique)

Diplôme Master ou Bachelor + Master en cours

NB : c’est un travail en partie administratif impliquant rigueur, organisation et sens de l’auto-organisation (ex. gestion des mails, classement de pièces administratives) mais aussi une certaine créativité (ex. relations adhérents, relations publiques).

Sont un plus

Autre langue européenne (italien, allemand, slave, etc.)

Connaissance de la mise en page texte ou/et des powerpoint

Connaissance du monde de la défense ou de la diplomatie

Conditions du contrat

Contrat à mi temps en CDD six mois renouvelable – statut salarié FR

Horaires : organisation variable selon les desiderata de l’employé (ex. tous les matins 4 jours par semaine, ou 1 jour plein et 2 demi-journées). Ils seront fixés par avance. Mais peuvent faire l’objet d’une évolution.

Mode : télétravail – avec point régulier (tél ou skype) selon le rythme déterminé de travail (bihebdomadaire). Présentiel (Hautes Alpes) de temps à autre pour rangement pièces administratives.

Salaire : SMIC mi temps (771 brut) + prime télétravail et repas

Avantages

mutuelle de groupe

matériel informatique prêté le cas échéant (macintosh)

+ droits auteurs au besoin si production de textes pour la base de B2 (relations publiques)

Important : possibilité de contrat en alternance, selon le type de formation (en adéquation avec le poste). Les conditions seront alors celles tenant à ce type de contrat (durée, salaire, horaires).

Profil

Peut convenir à un profil type étudiant en gestion, science politique ou relations publiques – des périodes de ‘off’ de 1 ou 2 semaines peuvent être prévues pour intercaler les examens.

Possibilité d’évolution à terme vers un chargé de développement et de relations publiques

B2 en quelques mots

Dans un milieu international concurrentiel, B2 (Bruxelles2) est devenu un des médias en ligne francophone les plus réputés au niveau européen.

Fondé en 2008, il est reconnu dans la profession et agréé au niveau français par la reconnaissance du statut de média d’information générale et politique (IGP). Spécialisé sur les questions géopolitiques (défense, diplomatie, sécurité), il compte parmi ses lecteurs et abonnés de l’étudiant en science politique au ministre, en passant par les différentes représentations nationales.

La spécificité de B2 est en effet d’être un média francophone qui étend sa sphère de lecture au-delà de l’hexagone. Il compte ainsi des lecteurs au Japon comme USA dans la plupart des pays européens et de la Méditerranée.

B2 est en plein essor et compte aujourd’hui 4 journalistes permanents (2 à plein temps, 2 temps partiel) entre Belgique et France.

Politique salariale : tous les revenus de B2 sont consacrés à la production d’information (site + équipe rédactionnelle). Les frais généraux sont limités a minima. La grille salariale est ramassée : écart de rémunération inférieur à 2.

Candidatures à envoyer

Par mail à job(a)bruxelles2.eu ou via la case ‘commentaire’ de ce post

CV court (1 page maximum)

+ lettre de motivation courte (moins d’une page) en FR mettant en évidence des points essentiels pour la candidature (inutile de refaire le CV) ‘direct to the point’ (éviter les hyperboles longues et inutiles). Bien mentionnez les conditions particulières requises (localisation, horaires, autres conditions du contrat). + résumé en ENG