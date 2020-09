Liban. L’hôpital de campagne italien du San Giusto plie bagages

(B2) Le navire San Giusto a quitté Beyrouth au Liban jeudi (24 septembre) indique la marine italienne après 30 jours sur place.

Le navire était parti de Brindisi le 18 août pour porter secours aux Libanais après l’explosion sur le port du 4 août, sous le commandement du capitaine de vaisseau Aniello Cuciniello. La task force ‘Emergenza Cedri‘ a mis en place un hôpital de campagne équipé d’un module radiologique, un laboratoire biologique pour l’analyse et la réalisation de prélèvements de Covid-19, un module de soins intensifs, un module chirurgical avec deux lits d’opération, une pharmacie, un module pédiatrique et quelques salles de consultation externe et de stérilisation.

Deux avions C-130J de l’armée de l’air avaient été réquisitionnés également pour transporter des spécialistes et de l’aide humanitaire.

(NGV)

