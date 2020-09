Le navire-amiral de l’opération Irini touché de plein fouet par le Covid-19. Des cas à EUTM Mali aussi (v2)

(B2) La résurgence d’épidémie de coronavirus touche de nouveau les missions et opérations PSDC. C’est particulièrement pour l’opération Irini



Des symptômes suspects à bord du navire-amiral ont sonné l’alerte

Au départ, il n’y avait que quelques symptômes suspects qui ont sonné l’alerte sur l’ITS Carlo Margottini (F-592), le navire amiral de l’opération chargée du contrôle de l’embargo au large de la Libye (EUNAVFOR Med Irini). Le chef de la marine italienne en Sicile, l’amiral Andrea Cottini a alors demandé l’intervention spécialisée. Des médecins du département de la prévention et du département des maladies infectieuses de l’hôpital Umberto I de Syracuse sont alors montés à bord, précise l’agence de santé régionale (Azienda sanitaria provinciale).

Un tiers de l’effectif touché



L’épidémie était déjà bien avancée. Le premier résultat des tests a montré qu’ne petite cinquantaine de marins et officiers était touchée, a confirmé le QG d’opération à Rome vendredi (25 septembre). 47 membres de l’équipage de la frégate italienne de type FREMM et 4 de l’état-major de force embarqué, sur un effectif total de 186 membres (dont 25 de l’état-major de force). Au final, après résultat de tous les tests, 60 militaires ont été détectés positifs au coronavirus.

La quasi-totalité des malades sont Italiens. Mais on trouve aussi deux Finlandais (sur les trois qui étaient à bord selon nos informations, confirmées par la marine finlandaise). Aucun Français n’a été touché… car aucun Français n’était à bord.

Six hospitalisés à Syracuse

Sur les 51 du départ, une quinzaine présentaient des symptômes suspects avérés, la majorité des autres étaient asymptomatiques. Six, au final, ont été transférés au centre Covid de l’hôpital de Syracuse (et non quatre comme mentionnés au départ). Leur état n’étant pas jugé grave selon nos informations. Les autres se sont « vus prescrire les thérapies médicales appropriées ». Les « positifs présentant des symptômes légers ont été placés en quarantaine sur le Margottini sous étroite surveillance également du personnel médical de l’hôpital de bord. Les autres positifs asymptomatiques ont été transférés dans les locaux de la marine, dûment identifiés » selon une note officielle, répercutée aussi dans la presse italienne.

Le navire amiral repart sur Tarente, mission suspendue



« Après 15 jours d’activité en mer », le Margottini qui avait pris les fonctions début septembre de navire-amiral (lire : Changement de navire amiral à EUNAVFOR Med Irini) était en pause logistique en Sicile. Amarré sur le quai de Melilli, près du port d’Augusta, dans la zone réservée aux navires militaires alliés de l’OTAN, le navire est reparti en fin d’après-midi, hier (vendredi 25), avec à son bord uniquement le personnel dont les tests ont été négatifs. Direction : la base de Tarente (dans les Pouilles), qu’il devrait atteindre dans la matinée de samedi (26 septembre), selon nos informations.

L’origine à suivre



La question de savoir comment l’épidémie s’est répandue reste à éclaircir. Le navire est habituellement basé à La Spezia (dans le Nord de l’Italie). Normalement, tous les marins ont été testés avant l’embarquement (tous les tests étaient négatifs). Mais les contacts entre le navire et la terre. Le chiffre de 51 pourrait donc augmenter dans les prochains jours. L’activité de commandement de la force pourrait continuer.

Un effectif à compléter ou un nouveau navire amiral

Mais avec des moyens réduits, du fait de l’ampleur de l’épidémie, et le confinement quasi-nécessaire du reste de l’équipage, très vite pourrait se poser la question du remplacement du navire-amiral. Sa mission de patrouille en Méditerranée pourrait être stoppée prématurément. Un navire grec devait prendre le relais à la mi-octobre (le 19). Prendra-t-il la relève plus tôt ?

(Nicolas Gros-Verheyde)

Six cas au Mali

Au Mali, l’épidémie sévit aussi bien que de façon plus limitée. La mission de formation de l’armée malienne. EUTM Mali confirme ainsi six nouveaux cas positifs au camp de Koulikoro. Les patients ont « été immédiatement isolés et ceux, avec lesquels ils ont été en contact, sont mis en quarantaine, pour s’assurer que les mesures appropriées soient mises en œuvre » précise la mission de l’UE chargée de la formation de l’armée malienne. NB : Les formations étaient suspendues le temps que la situation s’éclaircisse après le coup d’état.

(Maj 10h49) Des correctifs ont été apportés sur la fonction exacte de l’amiral Cottini, la séquence des tests et la prévision d’arrivée du navire à Tarente.