Changement de navire amiral à EUNAVFOR Med Irini

Le relais du navire amiral est l'occasion d'un bilan pour l'opération européenne de contrôle de l'embargo sur les armes en Libye



Relais du navire de commandement

Le navire amphibie de la marine italienne ITS San Giorgio a en effet quitté le bord de l’opération EUNAVFOR Med Irini début septembre. Il est remplacé par ITS Carlo Margottini (F-592), qui assure le rôle de navire-amiral jusqu’à la mi-octobre. A bord de cette frégate de la classe Bergamini, de type FREMM, l’amiral Ettore Socci et son état-major. À partir du 19 octobre, il sera relayé par un navire grec qui prendra le commandement.

Un bilan des quatre mois

Cette rotation est l’occasion pour l’opération de contrôle de l’embargo sur la Libye de dresser un nouveau bilan des quatre derniers mois de patrouille en Méditerranée centrale.

plus de 600 interrogations ou hélages (hailings) et 9 approches amicales (visites à bord de navires marchands) ont eu lieu ;

plus de dix ports et points de débarquement ont été surveillés, ainsi que 25 aéroports et pistes d’atterrissage ;

plus de 80 vols militaires ou de possibles cargaisons aériennes liées à l’armée allant et venant vers la Libye ont été détectées ;

14 rapports spéciaux ont été soumis au groupe d’experts des Nations Unies notifiant des violations « des deux côtés du conflit en Libye » ;

plus de 200 synthèses d’images satellites ont été fournies par le SatCen (Centre satellitaire de l’Union européenne) à Irini.

