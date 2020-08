Gigantesque explosion dans le port de Beyrouth. Les Européens se mobilisent (v3)

(B2) L’attention est tournée vers le Liban aujourd’hui après l’explosion qui a touché vers 17h10 (locales) mardi (4 août) le port de Beyrouth

Une méga catastrophe

Un bilan qui s’aggrave d’heure en heure

Au moins une centaine de morts et plus de 4000 blessés ont été comptabilisés par la Croix-Rouge libanaise. Un bilan encore très provisoire, selon le quotidien l’Orient Le jour, qui pourrait s’aggraver encore dans les prochaines heures.

Plusieurs quartiers atteints

L’explosion, gigantesque, a en effet non seulement touché la zone portuaire mais les quartiers voisins, notamment Mir Mikael et plus généralement le quartier d’Achrafieh. Elle a été entendue à des kilomètres à la ronde. L’origine semble accidentelle selon des diplomates européens dû « à l’explosion [en cascade] de stocks chimiques contenant de l’acide nitrique » (nitrate d’ammonium).

Hôpitaux submergés

Les hôpitaux libanais déjà aux prises avec l’épidémie de Covid-19 sont submergés. La Croix-Rouge libanaise a ouvert des centres de tri et de premiers soins dans plusieurs points de la capitale (place des Martyrs près de la mosquée Al Amin et au Forum de Beyrouth notamment).

Un navire de la FINUL touché

Un des navires que compte la force maritime des casques bleus a été touché par l’explosion et plusieurs de ses occupants blessés annonce la FINUL. Il s’agit d’une corvette de la marine du Bangladesh, le BNS Bijoy. 19 marins ont été blessés, certains assez gravement selon la FINUL. Deux hommes particulièrement seraient en état critique, selon le site Defseca.

Des ambassades européennes endommagées

Plusieurs ambassades de pays européens ont aussi été touchées. L’ambassade belge a subi « d’énormes dégâts » selon le ministre Philippe Goffin. Deux agents et deux membres de leur famille ont été légèrement blessés par des éclats de verre. L’ambassade néerlandaise a également été touchée, avec cinq blessés selon le premier ministre Mark Rutte (dont la femme de l’ambassadeur plus grièvement atteinte).

Les représentations allemande comme autrichienne ont également atteintes. Il y a des blessés dans le personnel allemand. Du côté autrichien on précise qu’il n’est « pas certain actuellement que les bureaux de l’ambassade puissent être utilisés dans les prochains jours ».

Une aide européenne qui se mobilise

Copernicus mis en œuvre



Le centre de coordination de la réponse d’urgence (alias ERCC, Emergency Response Coordination Centre) a rapidement mis en œuvre le système de repérage satellitaire Copernicus. Objectif : dresser une rapide cartographie de la situation et venir en aide aux autorités locales, indique Janez Lenarčič, le commissaire européen chargé de la gestion de crises. Le mécanisme européen de protection civile a été activé.

Le mécanisme européen de protection civile déclenché



Trois pays ont déjà répondu à la demande libanaise. La Grèce, les Pays-Bas et la république Tchèque vont envoyer des équipes de recherche et sauvetage. En tout, plus une centaine de personnes, spécialisés dans la recherche et le sauvetage en milieu urbain, avec des véhicules, des chiens et du matériel. Ces trois pays avaient très rapidement indiqué leur intention d’aider le Liban de façon concrète (1). La Pologne, avec une équipe de sauveteurs spécialisés (USAR), et l’Allemagne ont aussi offert leur aide.

Un pont aérien qui s’organise

Trois avions de secours français



Du côté français, on n’a pas attendu. Deux avions militaires (un A400M Atlas et un A330 Phénix), transportant 55 personnes de l’UIISC1, l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°1 de Nogent le Rotrou (50 spécialistes du sauvetage-déblaiement et cinq experts du risque technologique) ont décollé de Roissy ce mercredi matin.

A bord plusieurs tonnes de matériel sanitaire. De quoi monter un poste médical avancé permettra de prendre en charge jusqu’à 500 blessés. Cela suit l’intention affichée par le président de la République. « Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place » indique par tweet Emmanuel Macron dès 21h le mardi soir. Un autre avion (un Bombardier Global 6000 affrété par CMA CGM) avec à bord neuf marins-pompiers de Marseille (médecins et infirmiers) de l’unité médicale d’intervention en milieu maritime (UMIM) est arrivé dans l’après-midi à Beyrouth. Le président français se rend au Liban dès jeudi matin.

Un avion tchèque

Une équipe de secours tchèque, de 36 pompiers secouristes et 5 chiens de sauvetage, spécialisés dans la recherche de victimes de catastrophes dans les décombres, est partie mercredi à 16h, a fait savoir ce mercredi le ministre de l’Intérieur Jan Hamáček.

Deux avions néerlandais

Mercredi soir (5 août), c’était au tour de l’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain (USAR) néerlandais de s’envoler de la base aérienne d’Eindhoven vers Beyrouth. À bord plus de 60 personnes, spécialisés dans la recherche de personnes disparues et se compose de pompiers, de policiers, de médecins et de militaires. Quelque 16 tonnes d’équipement lourd avec sauvetage et chiens suivent par un avion de transport lourd type C-17.

(Nicolas Gros-Verheyde)

Cf. communiqué du ministère grec des Affaires étrangères, tweets du ministre tchèque de l’Intérieur, Jan Hamáček et de la ministre néerlandaise de la coopération au développement Sigrid Kraag.

Mis à jour mercredi 13h et 20h avec les éléments du mécanisme européen de protection civile, les détails des aides française, néerlandaise et tchèque