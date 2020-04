Le Berlaymont transformé en hôpital de campagne Rôle 3

(B2 – exclusif) La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Cela devrait être annoncée officiellement ce mercredi (1er avril) à l’issue de la réunion habituelle de l’exécutif européen, selon un document interne lu par B2 dans la nuit.

Une aile complète du Berlaymont, siège de l’exécutif européen, devrait être vidée de ses dossiers, et transformé en hôpital de campagne, de rôle 3. Un service médical de haut niveau équipé de possibilité de salles de réanimation, d’un laboratoire biologique et de lites de suite. Des travaux d’isolement ont déjà commencé discrètement et pourraient être achevés ce mercredi. Les premiers équipements médicaux et lits devraient arriver très rapidement par la suite, dès demain, livrés par les militaires belges.

Une tente de premier tri pourrait être installée au centre du rond point Schuman, qui a l’avantage de pouvoir assurer une rapide rotation des véhicules. Le personnel viendra en partie de l’intérieur : le centre médical de la Commission (situé au Breydel) devrait rejoindre cette unité.

Une autre aile va être réservée aux citoyens européens qui seront rapatriés via les différents avions européens. Des bus de la STIB, les transports urbains de Bruxelles, pourraient être réquisitionnés. Les ministres des Affaires étrangères devraient, en effet, vendredi (3 avril) décidé d’un plan de rapatriement supplémentaire.

Autre décision attendue : tous les fonctionnaires qui ne sont pas affectés aux tâches essentielles vont être réquisitionnés pour servir de personnel de renfort dans les hôpitaux. Et les véhicules officiels qui sont peu utilisés, tels les minibus, mis à disposition des personnels de santé.

(NGV)