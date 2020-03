Violents affrontements à N’delé (Centrafrique)

(B2) De violents affrontements ont éclaté entre deux groupes armés, à N’delé, ville centrafricaine située au Nord Est du pays (non loin de la frontière tchadienne), à deux reprises, le 2 mars et le 11 mars. Les violences ont fait, au moins 20 morts, dont 13 civils et un agent de sécurité de la MINUSCA, la force de stabilisation des Nations unies en Centrafrique (1).

Plus de 10.000 personnes ont fui. La majorité sont des femmes et des enfants, selon l’office européen d’aide humanitaire (ECHO). Malgré la signature d’un accord de paix en février 2019, la violence qui touche les civils « continue d’être l’un des principaux facteurs de la situation humanitaire désastreuse dans le pays » rappelle ECHO. « Un quart des 4,8 millions d’habitants est toujours déplacé de force ».

Le nord de la Centrafrique est le terreau à des rebelles notamment du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC), qui se réclame du sultanat de Dar-el-Kouti.