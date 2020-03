Un tanker grec attaqué au large du Bénin. Les pirates font un tour et s’en vont

(B2) Le Minerva Vigo, un tanker battant pavillon grec, a été attaqué par des pirates dans le Golfe de Guinée, à 45 milles nautiques (83 km) au large du Bénin jeudi (5 mars).

Un groupe de six à huit pirates

Un groupe de six à huit personnes armées prend d’assaut le navire de la compagnie Minerva Marine qui venait des Pays-Bas en direction de Lagos (Nigéria). Les 21 membres d’équipage (dont six Grecs) ont le temps de se réfugier dans la citadelle du navire. Et le centre de surveillance maritime de Brest (MICA Center (1)) alerté.

Un avion français et un navire de patrouille béninoise

Deux moyens se mettent en mouvement aussitôt, selon des sources militaires. Un avion de surveillance maritime Falcon 50 de la marine nationale française décolle de la base aérienne française d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Objectif : aider à la localisation du navire attaqué et assister les forces en mer. Dans le même temps, le centre opérationnel de la marine de Cotonou au Bénin fait rapidement appareiller le patrouilleur Oueme, avec une équipe de fusiliers-marins à son bord.

NB : face à la recrudescence des attaques dans les ports ou au large des côtes l’année dernière, le Bénin a décidé de mettre à bord de ses navires des fusiliers-marins (2).

Plus de pirates sur zone

Mais, au moment de l’arrivée des moyens aérien et maritime sur zone, plus aucun pirate n’est présent sur l’eau ni sur le navire. L’équipe de visite béninoise monte à bord, constate qu’il n’y a plus personne. L’équipage réfugié en citadelle est autorisé à en sortir.

(NGV)

Le Maritime Information, Cooperation and Awareness, hébergé à la préfecture maritime de Brest Une conséquence de la prise de conscience des Africains de la défense de leurs côtes comme l’indiquait le VAE Jean-Louis Lozier, dans notre récente interview. Lire : Sur mer, la coopération européenne fonctionne. Je le constate tous les jours (Amiral Lozier)

Lire aussi :