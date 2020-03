Un cas de coronavirus à bord. Le Leopold I rentre

(B2) Un cas de contamination au coronavirus a été détecté au sein de l’équipage de la frégate Leopold I qui accompagne actuellement le porte-avions français Charles-de-Gaulle vers la mer du nord. Le malade a été débarqué « il y a quelques jours » sur la base néerlandaise de Den Helder, indique la marine belge aujourd’hui. Par mesure de précaution, le navire a quitté la mission Foch et fait maintenant route vers son port d’attache de Zeebruges. Il doit y arriver vendredi dans la matinée. Un screening et des mesures de contrôle sont prévues à bord par l’équipe médicale. « Toutes les mesures et précautions sanitaires nécessaires seront prises pour son arrivée au port et ce, tant pour le personnel que pour le navire » précise la défense belge.