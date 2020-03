Le Coronavirus frappe au cœur de la défense européenne

(B2) Un fonctionnaire de l’agence européenne de défense a été détecté positif au Coronavirus. Ses collègues ont été mis en quarantaine. Et des mesures de précaution aussitôt déclenchées

Un membre de l’Agence de défense détecté positif

Ce membre du personnel s’était récemment rendu en Italie (Milan et Cortina) et est rentré à Bruxelles le 23 février. « Les premiers symptômes sont apparus samedi soir (29 février). Des symptômes très légers. Il a été testé positif » a confirmé l’agence européenne dans un communiqué publié ce mercredi (4 mars). « Il n’est pas retourné à l’Agence depuis » l’apparition des symptômes « et se trouve actuellement chez lui en isolement depuis l’apparition ».

Mesures de précaution à l’Agence

Des mesures de protection ont été prise par l’Agence. 1° Les personnes en contact avec le personnel atteint ont été priés « de s’isoler durant 14 jours par précaution ». 2° Toutes les réunions devant se tenir dans les locaux de l’EDA ont été annulées jusqu’au 13 mars 2020 inclus, ainsi que celles organisées par l’Agence en dehors de ses locaux. 3. Aucun membre du personnel n’assistera à des réunions externes avant cette date. 4° Le bureau et les installations de réunion du membre du personnel concerné ont été passés à la désinfection.

Des consignes claires passées

Malgré cela, on a appris peu après qu’un fonctionnaire du Conseil de l’UE avait été détecté également positif. Il avait été en contact avec l’agent de l’EDA (1). Des consignes ont été passées à tous les agents et fonctionnaires européens : aucun contact physique, pas même une simple poignée de main, distance minimum d’un mètre avec tous les interlocuteurs, éviter toute réunion inutile. Ce qui est difficile au niveau européen qui est le paradis de la réunionite.

Le Covid19 va-t-il se répandre comme une trainée de poudre

Si les consignes semblent à peu respectées au niveau de la fonction publique, il n’en est pas de même apparemment des ministres de la Défense réunis à partir de mercredi soir à Zagreb. La proximité était de règle — il est vrai que c’est un peu le principe de ces réunions informelles — entre ministres de l’UE, hauts fonctionnaires et alliés de l’OTAN, le secrétaire général Jens Stoltenberg.

Un coup de Trafalgar pour la défense européenne

D’ici peu, on pourrait donc avoir la plupart des ministères de la défense obligés de se confiner. Après la raréfaction des exercices, on assisterait ainsi à une victoire par KO de l’establishment de défense européen, qu’aucun adversaire n’a jamais rêvé. Un petit Covid19. Et hop ! la présence avancée à l’Est, les défenses européennes réduites à zéro.

(Nicolas Gros-Verheyde)