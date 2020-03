La Chine vient au secours de l’Italie. L’Europe perd le monopole de la générosité

(B2) Il y a quelques temps encore, les Européens avaient leur ‘core business‘ : l’aide humanitaire. En quelque sorte, l’Europe détenait un monopole : celui de la générosité. Épidémie de coronivus faisant, elle a perdu cette faculté, sur son territoire même… C’est la Chine qui a pris le relais.

Ironie de l’histoire, c’est à bord d’un Airbus A350 de China Eastern, affrété par la Commission nationale (chinoise) de santé et la Croix-rouge chinoise, qu’une équipe médicale chinoise a atterri, jeudi soir à l’aéroport de Rome Fiumicino. Objectif : aider l’Italie à contenir la nouvelle épidémie de coronavirus. Ce n’est pas une première. C’est la troisième équipe d’experts envoyée à l’étranger par les autorités chinoises. Deux équipes ont été envoyées, l’une en Iran, l’autre en Irak.

Une équipe de spécialistes du Coronavirus

À son bord, une équipe médicale de neuf membres, six hommes et trois femmes dirigés par le vice-président de la Croix-Rouge chinoise, Sun Shuopeng. Des réanimateurs — dont le professeur renommé de réanimation cardio-pulmonaire, Liang Zongan —, des pédiatres, des infirmières et des personnalités, très au fait de l’urgence coronavirus. Car ils ont géré l’épidémie en Chine. L’avion transportait aussi, selon la Croix-rouge italienne, plusieurs tonnes d’équipement et de fournitures médicales, dont des ventilateurs, des moniteurs et des défibrillateurs, permettant de mettre en place 30 unités d’équipements de soins intensifs, et des dizaines de milliers de masques et autres appareils médicaux.

La coopération entre Rome et Pékin renforcée

Luigi di Maio, le ministre des Affaires étrangères en personne, a tenu à remercier, lors d’une conférence de presse, l’aide chinoise et la coopération en cours d’élaboration. « Ce soir, l’Italie n’est pas seule. De nombreuses personnes dans le monde nous soutiennent. »

Alla croce rossa con i medici cinesi Eccoci dalla sede della Croce Rossa Italiana insieme al team di medici cinesi arrivati ieri per sostenere i nostri medici e operatori sanitari. Collegatevi in diretta. Gepostet von Luigi Di Maio am Freitag, 13. März 2020

Commentaire : L’Europe vient de perdre une bataille sur son propre territoire et son domaine normalement réservé, l’aide humanitaire et la solidarité entre les États membres. Comme pour la Grèce il y a dix ans où elle en avait été réduite à quémander l’aide du Fonds monétaire international, un de ses plus puissants États en est aujourd’hui réduit à quémander l’aide extérieure, ne recevant pas suffisamment de l’aide intérieure. Les remerciements ardents à l’aide chinoise ne semblent pas pure courtoisie. Ceci devrait laisser des traces. La nouvelle route de la soie, à visée politico-économique, trouve ici sa justification. Et les Européens, affaiblis, laissent faire.

(Nicolas Gros-Verheyde)