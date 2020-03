Ecoutez Manu Dibango. Fermez les infos (recommandation OMS) !

(B2) Il y a un moment où on doit tous partir. Manu Dibango, l’homme sage, chantant, nous a légué une formidable joie de vivre. Écoutez, réécoutez…

Je n’irai pas plus loin dans la biographie de ce jazmann, éclectique, séduisant, passant du saxo au piano avec dextérité et plaisir. Tous ceux qui l’ont vu un jour sur scène peuvent en témoigner. Lire aussi sur la radio télévision suisse ou sur RFi Musique ou réécoutez-le à Jazz in Marciac.

L’abus d’infos est nuisible à la santé

Le matin, ou le soir, cela vaut mieux que tous les flashs de radio et télévisions, qui sont parfois plus déprimants qu’autre chose (1). C’est d’ailleurs une recommandation expresse de l’organisation mondiale de la santé (OMS) qui est souvent passée.

« Apaisez vos inquiétudes et calmez votre agitation en passant moins de temps, vous et vos proches, à regarder ou à écouter les reportages qui vous perturbent dans les médias. »

(Nicolas Gros-Verheyde)