Dernières nouvelles des missions et opérations de maintien de la paix de l’UE – PSDC (mars 2020)

(B2) Avec en toile de fond l’épidémie de coronavirus, l’activité des missions s’est un peu réduite. Mais les exercices d’entraînement en mer, les formations de médecins militaires, de policiers, en face à face ou à distance continuent. Tout comme la signature de partenariat et les bilans de l’année. Et pour finir, un clin d’œil aux jeunes mariés de la mission EULEX Kosovo

Missions civiles au ralenti pour cause de Covid-19

Les onze missions civiles de la PSDC « ont temporairement adapté ou réduit leurs activités opérationnelles là où cela était nécessaire » prévient le 24 mars le commandant des missions civiles PSDC. Les activités opérationnelles reprendront « une fois qu’elles seront jugées sûres ». En attendant, les fonctions indispensables continuent – comme la protection des témoins de la mission de l’État de droit de l’UE au Kosovo ou l’observation des ‘frontières’ par la mission en Géorgie -, « mais sous la pleine mise en œuvre des mesures de précaution sanitaire ».

Sarajevo. (Bosnie-Herzégovine). Rapatriement à Vienne

Un hélicoptère S-70 ‘Black Hawk’ de l’armée autrichienne, équipé d’un conteneur ‘MedEvac’, a rapatrié un soldat autrichien de l’opération européenne de stabilisation en Bosnie-Herégovine souffrant de coronavirus vers Vienne samedi (28 mars). Après un décollage à Langenlebarn samedi matin et une escale à Graz, l’hélicoptère avait atterri à Sarajevo, où le patient était traité. Après un vol de retour de trois heures, il a été remis aux médecins de l’hôpital militaire Van Swieten de Vienne dans l’après-midi.

Odessa (Ukraine). Visioconférence pour cause de COVID-19

La plupart du personnel d’EUAM Ukraine et leurs homologues télétravaillent désormais. Crise du Covid-19 oblige, c’est donc un webinaire qui a été organisé par le ‘field office‘ d’Odessa vendredi (27 mars). Thème : l’intervention de la police dans les situations d’urgence. La conférence virtuelle a été suivie par une centaine de professeurs et cadets de l’Académie des affaires intérieures.

Ukraine et Moldavie. Bilan et perspectives

EUBAM Moldova Ukraine a présenté son rapport annuel 2019, le 27 mars. « Ensemble, nous fait avancer les travaux sur les mesures de confiance, la gestion intégrée des frontières et la criminalité transfrontalière, et nous persévérerons certainement dans nos efforts conjoints jusqu’à ce que nous réussissions dans toutes les activités prévues jusqu’en novembre 2020 », commente le chef de mission Slawomir Pichor.

Hurdiyo (Somalie). Exercices en mer

Deux exercices d’entrainement ont eu lieu dimanche (22 mars) dans la zone d’opérations contre la piraterie maritime. Les équipes d’abordage (‘Marines Boarding Team‘) embarquées sur l’hélicoptère italien SH-90A et sur des bateaux pneumatiques (RHIB) de la frégate italienne Bergamini ont mené un exercice de tir réel, contre une cible remorquée par la frégate espagnole Numancia d’EUNAVFOR Atalanta. L’équipe EOD (Explosive Ordnance Disposal) de la frégate Bergamini a, elle, effectué un exercice lié à des engins explosifs artisanaux qui s’est terminé sur la récupération par treuil d’un homme blessé, par l’hélicoptère (cf. photo).

Mogadiscio (Somalie). Cycle de formation médicale

Pendant trois mois, des médecins de l’armée nationale somalienne suivront des cycles de formation avec les spécialistes de l’hôpital de la force des Nations unies (AMISOM), sous la supervision du personnel de la mission de formation de l’UE en Somalie (EUTM Somalia). Ce programme médical de mentorat a débuté le 2 mars par une journée d’orientation à l’hôpital de l’AMISOM de Mogadiscio.

Rota (Espagne). Coopération renforcée avec le PAM

Début mars (le 5), un mémorandum d’accord a été signé pour renforcer la collaboration entre le programme alimentaire mondial (PAM) et EUNAVFOR Atalanta. La sécurité maritime s’avère essentielle pour permettre à l’aide humanitaire d’atteindre les ports et de sauver des vies.

Naplouse (Palestine). Réagir aux évènements de masse

19 policiers palestiniens se sont formés à la façon de gérer les opérations complexes (émeutes, manifestations et manifestations sportives) en assurant la sécurité des personnes et la protection des droits de l’homme. La formation de cinq jours a été dispensée au centre de formation des forces de police spéciales (SPF), à Naplouse, notamment par des conseillers de police d’EUPOL COPPS du Portugal, de Suède et des Pays-Bas.

Pristina (Kosovo). Noces malgré l’épidémie

En masques et gants blancs, deux membres de la mission ‘État de droit’ au Kosovo se sont mariés le 28 mars à l’ambassade d’Italie à Pristina. « Félicitations et bénédictions Valentina et Hubert ! Nous célèbrerons une fois que cela sera terminé » salue le chef de EULEX Kosovo, Lars-Gunnar Wigemark sur son compte twitter.

(Emmanuelle Stroesser avec NGV)

