Dernières nouvelles des missions de maintien de la paix de l’UE – PSDC (février 2020)

(B2) Formation pré-déploiement et cours de doctrine au Mali, fin de formation pour des policiers en Somalie, don de matériel à une clinique au Kosovo, formation médico-légale en Ukraine et relais en Bosnie-Herzégovine, Iraq et dans l’Océan indien… quelques unes des dernières informations des missions de la PSDC



Bamako (Mali). 170 soldats inaugurent le Premier pre-deployment training (PDT)

Environ 170 soldats des forces armées maliennes (FAMa) ont participé au Koulikoro Training Camp, à un pre-deployment training (PDT) organisé et mené par EUTM Mali, du 26 janvier au 21 février. Objectif : fournir à une compagnie d’infanterie la préparation nécessaire et les tactiques, techniques et procédures (TTP’s) requises pour le déploiement en opération. Et fournir aux équipes d’armes de soutien une formation spécialisée dans leurs systèmes d’armes respectifs.

Bamako (Mali). Premier cours de doctrine pour 12 officiers

Douze officiers des FAMa (les forces armées maliennes) appartenant à plusieurs départements — la doctrine, l’armée de l’air, la sécurité militaire, les écoles militaires, l’état-major de l’armée de terre, le génie, la logistique, les transmissions et télécommunications et la garde nationale — ont suivi le premier cours de doctrine conjointement avec le directeur du centre interarmées des doctrines (CID) entre le 24 et le 28 février.

Mariupol (Ukraine). Kit médico-légal, cadeau de fin de formation

Des inspecteurs médico-légaux de la police nationale de la région de Donetsk ont suivi une formation média-légale de quatre jours de la mission consultative de l’UE (EUAM) à Marioupol. Son but : accroître l’efficacité et l’efficience de la police criminelle et de sa capacité d’enquête. Ils sont repartis avec un équipement médico-légal composé d’un kit balistique, d’un kit de source lumineuse et d’un râteau magnétique qui aide à détecter les traces métalliques.

Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). Un nouveau chef du bataillon multinational



Le lieutenant-colonel Alfred Steingresz a pris, mardi (25 février), le commandement du bataillon multinational européen basé au camp Butmir de Sarajevo, chargé de veiller à la stabilisation et au maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine (EUFOR Althea). Il relaie son compatriote, le lieutenant-colonel Manfred Leitner.

Leposavic (Kosovo). Don de matériel médical

Un véhicule, du matériel médical pour les salles d’urgence et de consultation, ainsi que du matériel informatique et de bureau, pour une valeur de 67.000 euros ont été remis par le chef d’EULEX Kosovo, Lars-Gunnar Wigemark, au centre médical de Leposavić.

Lviv (Ukraine). Bonnes pratiques entre police et journalistes

Renforcer la communication et instaurer la confiance entre police et médias locaux étaient au programme de l’atelier de sensibilisation co-organisé par la mission de conseil de l’UE (EUAM Ukraine), mi-février.

Mogadiscio (Somalie). Inauguration du siège de la mission Le nouveau siège de la mission de formation de l’UE auprès des forces somaliennes a été inauguré, le 19 février, sur le campus international de Mogadiscio, en présence, notamment, du commandant d’opération le général Esa Pulkkinen (chef de l’état-major de l’UE) et le ministre somalien de la Défense, Hassan Ali Mohamed.

Bagdad (Irak). Prise de poste pour le nouveau chef de mission

Le nouveau chef de la mission de conseil aux forces de sécurité intérieure irakiennes (EUAM Iraq), l’Allemand Christoph Buik a pris ses fonctions mi février (lire Relais allemand à la tête de la mission EUAM Iraq. Berlin entend garder des postes d’influence). Il a rencontré dans la semaine le chef de la délégation de l’UE, l’ambassadeur Martin Huth et le ministre irakien de l’Intérieur, Yassin al-Yasiri.

Océan indien. Relais hispano-italien



. Elles constituent l’essentiel de la flotte européenne sur place pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie ( twitter La frégate espagnole Numancia et la frégate italienne Bergamini ont rejoint le 17 février l’opération EUNAVFOR Atalanta

(Emmanuelle Stroesser)

