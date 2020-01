L’Iran reconnait sa responsabilité dans le crash du Boeing d’Ukrainian Airlines. Une erreur de la défense aérienne

(B2) Dans un acte de contrition (plutôt rare), l’Iran a reconnu, samedi (11 janvier), au petit matin, avoir abattu par erreur le Boeing d’Ukrainian Airlines. Une erreur assumée jusqu’au plus haut niveau de l’État (Hassan Rohani) et par l’état-major des armées.



La veille, le Premier ministre canadien avait officiellement mis en cause un tir de missile sol-air iranien (lire : Le crash du vol PS752 d’Ukrainian Airlines dû à un missile sol-air iranien (Trudeau)). La réponse n’a pas tardé. Ce qu’on appelle la ‘diplomatie du crash’ joue pleinement.

Une erreur humaine des forces iraniennes



Une enquête interne « des forces armées », amène à une conclusion : c’est une « erreur humaine », qui a conduit au « désastre » dans un « moment de crise », reconnait le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, dans un court message publié à 5h05 Téhéran (7h30 Paris).

Et d’adresser « nos profonds regrets, nos excuses et nos condoléances à notre peuple, aux familles de toutes les victimes et aux autres nations touchées. »

Mais le ministre iranien des Affaires étrangères met aussi en cause « l’aventurisme américain [qui] a conduit au désastre ».



A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Une erreur impardonnable, les coupables seront chatiés

Propos confirmé par Hassan Rouani. C’est une erreur « impardonnable » affirme le président iranien. « Les responsables » de cet « horrible accident [qui] a causé la mort de 176 personnes innocentes […] seront poursuivis » annonce-t-il. Et d’annoncer une coopération consulaire avec les pays concernés (NB : ce qu’avait demandé le Canada notamment et les pays d’origine des victimes). « Le ministère des Affaires étrangères coopérera pleinement avec les services consulaires pour identifier les corps des victimes et les restituer à leurs familles. »

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Un message de condoléance adressé à tous les gouvernements



Notons que sa déclaration publique télévisée a été traduite dans plusieurs langues, par l’agence Irna. Et son ‘tweet’ de condoléance est épinglé sur son profil. Son message de condoléance, adressé au nom de la république islamique s’adresse d’ailleurs « aux nations, aux gouvernements et aux familles des victimes non iraniennes ».

Une erreur assumée par l’état-major des armées

L’état-major des forces armées iraniennes a publié une déclaration qui explicite l’enchaînement des faits, déclaration reproduite et traduite par l’agence iranienne Irna. Ce qui est pour le moins exceptionnel, d’autant qu’il met en cause indirectement les ‘Gardiens de la révolution’.

Un tir de la DCA iranienne



Le contexte était tendu selon eux. « Quelques heures après la frappe de missiles iraniens, les avions de guerre appartenant aux forces terroristes américaines ont multiplié les vols dans l’espace aérien entourant l’Iran, des informations annonçant des cibles volantes se dirigeant vers les sites sensibles de défense iraniennes. De plus, de nombreux cas ont été observés sur des écrans radar, ce qui a exigé une plus grande vigilance et un état d’alerte maximale de la part des unités de défense des forces aériennes iraniennes (DCA). »

… craignant une attaque contre un site des Gardiens de la révolution



« Dans une situation ultra sensible et critique, le vol 752 d’Ukrain[ian] Airlines, qui avait décollé de l’aéroport international Imam Khomeini, s’est déplacé tout près d’un site militaire sensible appartenant aux forces du CGRI [NDLR : Corps des Gardiens de la Révolution]. L’altitude et la position du vol étaient comme un agissement d’ennemi, provoquant involontairement la réaction de la DCA par un tir et cette erreur humaine a malheureusement causé la mort en martyre d’un certain nombre de ressortissants iraniens et étrangers. »

L’état-major assume la faute

Après avoir présenté « ses condoléances les plus sincères aux familles et proches des victimes et aussi ses excuses pour la grave erreur humaine commise », l’État-major assure revoir son modus operandi « afin que de telles erreurs ne se reproduisent plus ». Mais surtout il précise que « les personnes ayant été à l’origine de l’incident seront immédiatement présentées à la justice ».

Analyse : Le jeu de la pression internationale, mais aussi interne

La pression internationale a joué, mais aussi sans doute la pression interne. La majeure partie des victimes se trouvent être des Iraniens, dont plusieurs avaient la double nationalité. Téhéran identifie ainsi 147 nationaux victimes, là où les Ukrainiens n’en évoquent que 82. Une différence qui s’explique par le fait que nombre de personnes, notamment Canadiens et Suédois avaient la double nationalité. On ne peut nier aussi la volonté pour l’Iran de jouer le rôle du ‘gentil’ face au ‘méchant américain.

Une ‘diplomatie de catastrophe’



Se met ainsi en place ce qu’on peut appeler une ‘diplomatie de catastrophe’. Le message du président Rohani est adressé non seulement aux familles, mais aussi aux gouvernements (cf. ci-dessus). C’est-à-dire à l’Ukraine et à la Suède, mais aussi au Canada et au Royaume-Uni, deux pays membres de l’OTAN et très proches des États-Unis, honnis par le régime islamique. On pourrait presque ainsi parler d’une volonté de main tendue de l’Iran envers les pays occidentaux. Signe d’une décrispation certaine, mais aussi d’enfoncer ‘un coin’ entre les Alliés.

(Nicolas Gros-Verheyde)

Une reconnaissance de responsabilité rapide

Il est rare qu’un État reconnaisse aussi vite et pleinement sa responsabilité pour un acte de ses forces armés envers des civils. Si on prend des cas récents, qui ne sont pas tous similaires, car il s’agit d’actes volontaires, la Libye n’avait reconnu que cinq ans après, en 2003, sa responsabilité dans l’attentat contre un vol de la compagnie américaine Panam au-dessus de Lockerbie en décembre 1998.

Tandis que pour le crash du vol MH17 de la Malaysian Airlines dans l’Est de l’Ukraine, en juillet 2014, même si une responsabilité a été établie, celle des rebelles pro-russes d’Ukraine, ni ceux-ci ni Moscou n’ont reconnu leur responsabilité, presque six ans après.

Si on remonte plus loin, la responsabilité dans le crash d’un DC-9 vol 870 de la compagnie italienne Itavia près de l’ile d’Ustica (Sicile) en juin 1980, n’a encore jamais été clairement reconnue, même si du côté italien, on a mis officiellement et régulièrement en cause la France, pour avoir, par erreur, tiré sur un avion civil. À ce jour, quarante ans après, ce drame n’est toujours pas vraiment élucidé.

(Nicolas Gros-Verheyde)