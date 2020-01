Le 1/3 bataillon de Lanciers et le 1er RCP se retrouvent à Sissonne

(B2) Le 1/3 bataillon de Lanciers (belge), l’état-major tactique et la 3e compagnie du 1er Régiment de chasseurs parachutistes (RCP) (France) se retrouveront à Sissonne, au Centre d’entraînement aux actions en zone urbaine (CENZUB – 94e RI) du 10 au 21 février.

Objectif : s’entraîner, durant deux semaines au actions en zone urbaine (AZUR) dans le cadre du partenariat développé entre les deux pays en matière de véhicules terrestres. La première semaine sera dédiée à l’instruction tandis que la seconde sera consacrée à l’évaluation des deux unités. La mission du CENZUB-94e RI consiste à instruire, entraîner et contrôler les Sous-groupements tactiques interarmes (SGTIA) français et étrangers en milieu urbain sur l’ensemble du continuum des opérations, de l’intervention (effort sur les actions de coercition offensives et défensives) à la stabilisation.