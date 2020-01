Douze ans de B2

(B2) B2 commence cette année 2020 en fêtant bientôt (en juillet) ses douze ans d’existence. Si on m’avait dit qu’en commençant cette aventure par un blog, sans prétention, où j’expérimentais alors une nouvelle forme de journalisme, en grande partie par plaisir de faire ce métier, cela allait se transformer en une forme plus professionnelle, je ne l’aurai pas vraiment cru

Faire un blog épistolaire est assez facile. Le transformer en un site d’information indépendant financièrement, est une autre aventure. Cela s’est fait par couches successives, non pas vraiment sur un business plan, très décidé, mais sous l’impulsion et la ‘pression’ amicale des lecteurs. C’est vous qui, d’une part, ont aimé le propos, puis y ont adhéré (y compris financièrement), ont accompagné cette transformation, en nous faisant des remarques, des suggestions, des avis, toujours bien intentionnés. Cette transformation n’est pas terminée… Nous lancerons cette année notre version anglaise. Une révolution dans le monde ‘francophone’ de B2.

B2 s’est installé dans le paysage, ces (presque) douze dernières années. C’est un fait : nous sommes devenus un des premiers médias francophones en ligne sur les aspects diplomatiques et de défense. Et nous n’avons pas à rougir devant nos ‘concurrents’ anglo-saxons. Malgré toute la qualité de leurs journalistes, nos chers confrère, comme Defence News ou Politico Europe, n’arrivent pas à couvrir aussi bien que nous certains sujets européens. Comme quoi écrire en français et être francophone n’est pas un handicap, bien au contraire…

Sur nos sujets, nous sommes souvent en avance d’une phase, plus précis et plus complets. Nous n’entendons pas révolutionner la planète ‘Europe’, ne claironnons pas à tout bout de champ combien de lecteurs nous avons ou le nombre de journalistes qui forment notre équipe. Nous préférons un fait, donné par un lecteur, notre influence qui se résume à une donne, la discrétion.

Nous ne claironnons pas sur tous les toits qu’il y a des journalistes qui travaillent. Mais B2, c’est aujourd’hui une petite équipe de cinq personnes qui collaborent, certains de manière quasi-permanente, d’autres de façon plus partielle, sans oublier le ‘backstage’ (webmaster, juriste, comptable). Ce qui m’oblige à transformer mon rôle ‘d’écriveur’ en ‘animateur’ et en gestionnaire. Ce rôle d’homme-orchestre n’est pas automatiquement aisé tous les jours. Je ne veux pas renoncer à écrire, à mettre les mains dans le cambouis de l’information. Cela m’oblige à jongler en permanence, dans un emploi du temps on ne peut plus compliqué par l’actualité. Mais comment s’en plaindre. Nous faisons ce qui nous intéresse… et cela porte.

Comme le disait un jour un diplomate, fidèle lecteur : vous êtes « bien impoli, vous pourriez le dire autrement ». Oui… en effet. Notre rôle n’est pas d’être poli, mais d’être exact. Et quand un diplomate, dont la première qualité est la politesse, reproche à un journaliste d’être mal poli, c’est en fait un compliment. Et, pour être exact, pour rapporter des faits et des propos, les décortiquer, nous devons parfois appuyer là où cela fait mal, où il y a un problème. Nous ne recherchons pas systématiquement les faits négatifs, nous voulons aussi mettre en évidence ce qui marque. Notre souci n’est pas de détruire, mais de construire. Or, pour construire, tous les bâtisseurs le savent, il faut creuser pour chercher les fondations.

Avec tous nos voeux pour 2020

(Nicolas Gros-Verheyde)