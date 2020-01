Deux incidents au large du Nigeria

(B2) Une quinzaine de personnes armées dans un hors-bord ont poursuivi et tirémardi (21 janvier), au matin, sur un porte-conteneurs en mouvement selon des sources maritimes. Cela s’est pas sé à environ 19 nautiques au sud-ouest de Bayelsa (Nigeria). L’alarme a été déclenchée et « l’équipage non essentiel » s’est alors réfugié dans la citadelle. Le bateau a augmenté sa vitesse, les gardes privés embarqués ont riposté. Ce qui a fait avorter l’attaque. Le skiff attaquant s’est éloigné. Navire et équipage en sécurité. Quelques jours plus tôt le 16 janvier, en début de soirée, une autre attaque a eu lieu à environ 52 nautiques au sud-ouest de Bonny. Cinq pirates armés dans une petite embarcation se sont approchés d’un pétrolier en route. L’alarme a été déclenchée et les manœuvres d’évasion ont commencé. L’équipe de sécurité armée à bord du pétrolier a tiré des coups de semonce. Les pirates ont riposté, mais ont interrompu l’approche et s’en sont allés sans demander leur reste.

(NGV)